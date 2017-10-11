مصر.. السيسي يفتتح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمن منشآت سكنية وطرقًا وكباري بالعاصمة الجديدة، إلى جانب بعض المنشآت الحكومية المقرر عملها مقرات للوزارات.

ويأتي افتتاح الرئيس للمرحلة الأولى تزامناً مع حالة الجدل بشأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ورفض المعارضين للرئيس بناء العاصمة.

ومن المقرر نقل الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك مقر البرلمان ومقر جديد لرئاسة الجمهورية نهاية عام 2018، حيث أعلن رئيس الوزراء عن نقل الوزارات لها.

وتضم العاصمة الإدارية بعض المباني ومقرات للسفارات على مساحة 168 ألف فدان، والمرحلة الأولى من المشروع تقام على مساحة 10 آلاف فدان، حيث من المقرر أن تساهم العاصمة الجديدة في تخفيف الضغط على الزحام بوسط القاهرة.

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