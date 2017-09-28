أمير الكويت يعزي في وفاة نجل وكيل وزارة الداخلية الذي قضى بحادث سير مروع (فيديو)

زار أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الخميس، مجلس عزاء عائلة الدوسري، لتقديم واجب العزاء في وفاة الملازم أول أحمد محمود الدوسري، نجل وكيل وزارة الداخلية الذي قضى في حادث سير مروع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الشيخ صباح يصافح والد الفقيد الفريق محمود الدوسري، متبادلاً معه عبارات الشكر والامتنان والعزاء بوفاة أحمد الدوسري التي أبدى الكويتيون تأثراً كبيراً بها.

وكان الملازم أول أحمد محمود الدوسري قد توفي، الثلاثاء الماضي، في حادث مروري مروع على طريق الرياض مقابل الفيحاء في الكويت، بالإضافة إلى وفاة وافدين من الجنسية المصرية، وإصابة 3 آخرين في الحادث نفسه.

وشيع عدد كبير من الكويتيين، من بينهم وزراء ونواب في مجلس الأمة وضباط أمن رفيعي المستوى، إلى جانب أقارب الدوسري وأصدقائه، يوم الأربعاء، جثمان الدوسري، إلى مثواه الأخير في مقبرة “الصليبخات”.