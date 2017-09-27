البدء بتهيئة أول مواقف للطالبات في السعودية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة

بدأت في السعودية التهيئة لأول مواقف خاصة بالطالبات، بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، إثر الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الثلاثاء.

وأصدر حسام زمان مدير جامعة الطائف، توجیھاً لإدارة التشغیل والصیانة بالجامعة والإدارات المختصة، بالبدء اعتباراً من الیوم الأربعاء بإعداد المخططات اللازمة لتھیئة مواقف للطالبات وعضوات ھیئة التدريس.

ووجه مدير الجامعة وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية عمادة الدراسات الجامعیة بدراسة تقديم برامج إرشادية للطالبات حول قیادة السیارات والأنظمة المرورية في المملكة.

وشدد زمان على ضرورة إكمال المشروع مع بداية العام الدراسي المقبل 1439 /1440ھـ، كما يأتي بالتزامن مع توجیه آخر بمعالجة المشكلات الخاصة بمواقف الطلاب بالجامعة.