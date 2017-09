ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية؟

أشادت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، وإحدى المستشارات في البيت الأبيض بقرار السلطات السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، معتبرةً إياه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت إيفانكا في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “كان اليوم تاريخيا للمرأة في المملكة العربية السعودية حيث تم إعلان مرسوم لرفع الحظر على السائقات”.

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017