ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية؟

أشادت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، وإحدى المستشارات في البيت الأبيض بقرار السلطات السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، معتبرةً إياه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت إيفانكا في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “كان اليوم تاريخيا للمرأة في المملكة العربية السعودية حيث تم إعلان مرسوم لرفع الحظر على السائقات”.

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017

وتابعت: “هذه الخطوة هامة في الاتجاه الصحيح”.

1:2 This important step in the right direction! #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017

وكانت إيفانكا زارت السعودية والتقت ناشطات في المملكة.

وفي وقت سابق جاء في بيان للبيت الأبيض الأمريكي أن “الرئيس ترامب، يشيد بقرار السماح للسيدات بالمملكة العربية السعودية، بقيادة السيارات، وهذه خطوة إيجابية تعني تعميم فرص وحقوق المرأة بالمملكة، سنواصل دعم المملكة السعودية في مساعيها لتعزيز اقتصادها والمجتمع، من خلال هذا (في إشارة للقرار الأخير)، ورؤيتها للعام 2030”.

وواجهت السعودية انتقادات واسعة لكونها البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة على الرغم من التحسن التدريجي في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة وأهداف الحكومة الطموحة لتعزيز دورها في الحياة العامة لاسيما باعتبارها جزءا من قوة العمل.

وعلى الرغم من محاولة المملكة إضفاء صورة أكثر حداثة في السنوات القليلة الماضية، كان حظر القيادة يؤثر سلبًا على صورة المملكة على الساحة الدولية.