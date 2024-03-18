"المجهول".. لماذا لا يتخلى المغاربة عن ملك التمور في رمضان؟

يعتبر "المجهول" أحد أهم أنواع التمور في المغرب، بفضل حجمه الكبير وما يتردد عن مكوناته الصحية؛ ما يزيد الإقبال عليه في المناسبات، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

ورغم ارتفاع أسعاره، إلا أن العديد من الأسر المغربية تحرص على أن يكون هذا التمر المغربي على موائد إفطارها.

ورغم ارتفاع أسعاره، إلا أن العديد من الأسر المغربية تحرص على أن تتضمن موائد إفطارها هذا التمر المغربي، الذي يلقبه البعض بـ"ملك التمور"، وهو ناعم ومذاقه حلو جدًّا.

وبينما يعتبر تجار في سوق "درب ميلا" بمدينة الدار البيضاء (غرب)، أحد أكبر وأشهر أسواق التمور في المملكة، أن "المجهول" أصبح في متناول عموم الناس، يرى مواطنون أن ثمنه لا يزال مرتفعًا بالمقارنة مع بقية التمور، سواء المحلية أو المستوردة.