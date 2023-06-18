العراق يستعيد لوحة مسمارية عمرها 2800 عام من إيطاليا

وشكر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد المسؤولين الإيطاليين على تعاونهم في إرجاع القطعة، التي أعادوها خلال زيارة له إلى مدينة بولونيا في 14 حزيران/ يونيو.

وقال الرئيس العراقي: "نتمنى أن يكون المتحف العراقي من أفضل المتاحف في العالم، وسنعمل على ذلك".

وتسعى بغداد إلى استعادة الآثار المنهوبة من أراضيها الزاخرة بالمواقع الأثرية، ولا يزال سبب وصول اللوح إلى إيطاليا غير واضح.

وازداد نهب آثار العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بالإضافة إلى تنامي نفوذ تنظيم داعش في العام 2014.