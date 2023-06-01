عالم آثار مصري يفجر مفاجأة عن قبر السيدة زينب

فجّر عالم آثار مصري مفاجأة أثارت جدلًا في البلاد، بقوله إن السيدة زينب ليست مدفونة في المسجد المقام باسمها في العاصمة القاهرة.

وفي مقابلة تلفزيونية، أعلن عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار في جامعة القاهرة مختار الكسباني، أن "جثمان السيدة زينب في مسجدها، وإنما كانت تعيش هناك، لكنها دُفنت في سفح المقطم، والضريح الذي يزوره الناس في المسجد هو مشهد رؤية".

وبين أن الكثير من المنشآت الأثرية مسجلة ولا يمكن الاقتراب منها، والدولة حصلت على خريطة منها لتجنيبها عمليات الهدم، ولم تتم إزالة أو هدم أثر واحد، لافتًا أن "مقبرة العز بن عبد السلام خرجت من المناطق الأثرية منذ 200 عام، وما زالت الدولة تحافظ عليها بحجة أن لصاحبها قيمة".