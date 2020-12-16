العثور على قطعة آثار مصرية مفقودة منذ 74 عاما داخل علبة سيجار باسكتلندا

اكتشف أحد العاملين بجامعة أبردين الاسكتلندية، قطعا صغيرة من خشب يعود تاريخه لـ5000 عام، والتي يُعتقد أنه تم استخدامها في بناء الهرم الأكبر.

وفقا لما نشرته ”بي بي سي“، فإن قطع الأرز الخشبية التي تم العثور عليها من قِبل عالمة الآثار المصرية ”عبير العدني“ وهي أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أبردين، اسكتلندا والتي أمضت في السابق 10 سنوات من العمل داخل المتحف المصري تعود لبناء الهرم الأكبر، وهذا الاكتشاف يساعدهم في تسليط المزيد من الضوء حول بناء الهرم الأكبر.

واكتشفت هذه القطعة الأثرية لأول مرة في عام 1872 على يد المهندس واينمان ديسكون بالإضافة إلى كرة ومنجل موجودين بالفعل في المتحف البريطاني الآن، وتم التبرع بالقطعة الخشبية التي أصبحت بضع قطع صغيرة لجماعة أبردين في عام 1946 ومنذ ذلك الحين اعتبرت القطعة مفقودة ولم ترد أي معلومات أو بيانات عنها.

وصرحت عبير العدني، أنها ”عثرت على القطعة الأثرية المفقودة داخل علبة سيجار وبمراجعة السجلات تبين أنها كانت مفقودة بالفعل بعد وضعها في القسم الخاطئ“.

وقال نيل كرتس، رئيس المتاحف والمجموعات الخاصة بجامعة أبردين، إن ”العثور على هذه القطعة كان مفاجأة كبيرة“، وأكد أن ”هذا الاكتشاف يعيد الاهتمام بالهرم الأكبر مرة أخرى“.

وأثبتت النتائج والدراسات أن تاريخ هذه القطعة الأثرية يعود للفترة ما بين 3341-3094 قبل الميلاد.