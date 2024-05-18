حاولت تقليد جريمة "طفل شبرا".. مصرية تخدر طفلها لبيع أعضائه

اجتاحت مافيا "دارك ويب" مصر، وهذه المرة من مدينة بورسعيد الساحلية، حيث تجردت أم من إنسانيتها، لتتفق مع شبكة لتجارة الأعضاء البشرية على قتل طفلها وتخديره من أجل استخراج أحشائه وأعضائه على غرار ما حدث في جريمة "شبرا الخيمة" المروعة.

المفاجأة أن الأم أغرتها أموال المافيا، بعدما تواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشتري الأعضاء، وقررت الأم دون تردد، المضي بتنفيذ جريمتها على طفلها البالغ من العمر 10 أعوام.

لكن القدر كان رحيمًا بهذا الطفل، وجرى إنقاذه في اللحظات الأخيرة، قبل أن يكون مصيره مماثلا لمصير فتى "شبرا الخيمة" الذي عثر على جثمانه في أبريل الماضي.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضبطت السلطات المصرية السيدة قبل تنفيذ جريمتها.