بعد "طفل شبرا".. توضيح حقيقة عصابات الإتجار بالبشر في مصر

ردت الحكومة المصرية على ما أثير مؤخراً بشأن انتشار عصابات الإتجار بالبشر، والتي تضم العديد من الأطباء، على خلفية مقتل طفل في قضية عُرفت إعلامياً بـ"طفل شبرا"، مشيرة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً أشار فيه إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.