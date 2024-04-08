مسلسل "بيت أهلي".. رواية تلفزيونية مكتوبة لغير زمننا

يبدو أن تقنية الرواية التلفزيونية التي اتبعها "فؤاد شربجي" في كتابة مسلسله "بيت أهلي" لم تحقق المأمول منها، إذ رغم تعدد الخطوط الدرامية والمواضيع والشخصيات التي يطرحها العمل، فإنه لم يشهد تصعيداً جاذباً، وبقي يُداور الأحداث دون دفق حقيقي يُلغي عنصر الملل، لدرجة يمكن القول معها بأن البناء الروائي التلفزيوني كان مهلهلاً.

ورغم الانطلاق من حادثة اغتيال الطبيب عبد الرحمن الشهبندر، بكل ثقلها الاجتماعي والسياسي، فإن التأسيس الدرامي لِما يتبعها كان مُتَرَهِّلاً، وكأن العمل مكتوبًا لغير هذا الزمن، إذ لم ينجح "أبو الدراما الشامية" الذي كتب سابقاً "أبو كامل" و"الخشخاش" و"الداية" من مواكبة التغيُّرات في المزاج العام للمشاهدة، وللدراما النافعة كما وصفها مرّة.