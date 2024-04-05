مسلسل آمرلي.. اتهامات لإيران بسرقة تضحيات العراقيين

ويظهر القائد السابق لفيلق القدس ضمن المسلسل وهو يقود معارك تحرير "آمرلي" إلى جانب رئيس أركان الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع سليماني في غارة أمريكية على موقع في بغداد عام 2020.

وأثار ظهور سليماني في المسلسل غضب عدد من المقاتلين ممن اشتركوا في عملية تحرير مدينة آمرلي.

يقول أحد المقاتلين المشتركين في تحرير المدينة، جعفر الساعدي، لـ"إرم نيوز" إن "إظهار سليماني كأنه بطل التحرير وقائد المعركة هو مصادرة لحقوقنا وبطولات أبناء العراق، سواء من القوات الأمنية الرسمية أو القوات المساندة حينها من المتطوعين لمحاربة داعش".

وأضاف الساعدي: "قضينا أياما وليالي حتى تمكنا من الوصول إلى تخوم مدينة آمرلي وفك الحصار عنها، ولم أر في تلك المعارك غير المقاتلين العراقيين ولم أشاهد لا سليماني ولا أي مقاتل إيراني في تلك العمليات".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حينها، حيدر العبادي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، عبد الوهاب الساعدي، نفيا اشتراك أي من القيادات الإيرانية في عملية تحرير آمرلي، وأكدا أن القوات الأمنية بمساندة بعض وحدات الحشد الشعبي والبيشمركة هي من حررت المدينة.

وبدوره، حمّل الصحفي مصطفى القيسي نقابة الفنانين العراقيين مسؤولية تمرير أعمال دون رقابة ومراجعة.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "عمليات التزوير للتاريخ لم تعد تشمل التاريخ القديم، بل بات التزوير يشمل أحداثا لم يمض عليها سوى بضع سنوات".