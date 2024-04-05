مسلسل آمرلي.. اتهامات لإيران بسرقة تضحيات العراقيين
لاقت لقطات ظهور قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في مسلسل "آمرلي" استهجان المجتمع العراقي والمؤسسة الأمنية على حد سواء، لا سيما مع إلصاق صفة قائد تحرير ناحية "آمرلي" العراقية به وبقيادات إيرانية.
مسلسل "آمرلي" عمل درامي حربي يعرض في رمضان الحالي ويحكي قصة الدكتور رافد الذي ينتقل وعائلته إلى ناحية "آمرلي" شمال العاصمة بغداد، فتجري الأحداث والقصص في العمل وصولا إلى العاشر من حزيران عام 2014 حين حاصر تنظيم داعش ناحية آمرلي محاولا دخولها.
ويظهر القائد السابق لفيلق القدس ضمن المسلسل وهو يقود معارك تحرير "آمرلي" إلى جانب رئيس أركان الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع سليماني في غارة أمريكية على موقع في بغداد عام 2020.
وأثار ظهور سليماني في المسلسل غضب عدد من المقاتلين ممن اشتركوا في عملية تحرير مدينة آمرلي.
يقول أحد المقاتلين المشتركين في تحرير المدينة، جعفر الساعدي، لـ"إرم نيوز" إن "إظهار سليماني كأنه بطل التحرير وقائد المعركة هو مصادرة لحقوقنا وبطولات أبناء العراق، سواء من القوات الأمنية الرسمية أو القوات المساندة حينها من المتطوعين لمحاربة داعش".
وأضاف الساعدي: "قضينا أياما وليالي حتى تمكنا من الوصول إلى تخوم مدينة آمرلي وفك الحصار عنها، ولم أر في تلك المعارك غير المقاتلين العراقيين ولم أشاهد لا سليماني ولا أي مقاتل إيراني في تلك العمليات".
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حينها، حيدر العبادي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، عبد الوهاب الساعدي، نفيا اشتراك أي من القيادات الإيرانية في عملية تحرير آمرلي، وأكدا أن القوات الأمنية بمساندة بعض وحدات الحشد الشعبي والبيشمركة هي من حررت المدينة.
وبدوره، حمّل الصحفي مصطفى القيسي نقابة الفنانين العراقيين مسؤولية تمرير أعمال دون رقابة ومراجعة.
وقال لـ"إرم نيوز"، إن "عمليات التزوير للتاريخ لم تعد تشمل التاريخ القديم، بل بات التزوير يشمل أحداثا لم يمض عليها سوى بضع سنوات".
وتساءل: "كيف لنا أن نرى أعمالاً درامية تغفل حقوق العراقيين المضحين الذين قدموا الشهداء في سبيل تحرير الأرض من داعش ويتم نسب الانتصارات فيها إلى قيادات أجنبية غير عراقية؟".
ويعد "آمرلي" أول عمل عراقي درامي مشترك مع كل من سوريا وإيران.
ورغم أن كاتب العمل جعفر تايه عراقي الجنسية، إلا أن المسلسل من إنتاج مؤسسة أوج الفنية الإيرانية، وبطولة الفنان الإيراني مصطفى زماني المعروف بأدائه شخصية النبي يوسف أو "يوزرسيف" كما في المسلسل، فيما تولى السوري أحمد إبراهيم أحمد مسؤولية الإخراج.
ويروي المسلسل قصة حصار تنظيم داعش لناحية "آمرلي" (156 كم شمالي العاصمة بغداد) وكيف صمدت المدينة رغم عشرات الهجمات التي قادها التنظيم لاقتحام المدينة، حتى تحريرها أواخر أغسطس/آب 2014.