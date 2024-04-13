لم تكن مريضة.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر

من جانبها، نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الفنانة شيرين سيف النصر في بيان رسمي صدر عنها قبل قليل جاء فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وكان شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة قد أعلن عن الوفاة خلال منشور كتبه قبل قليل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين إلهام سيف النصر".

وأضاف: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".