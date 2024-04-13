وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر

والفنانة شيرين سيف النصر هي فنانة شهيرة، شاركت في العديد من الأعمال الهامة سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح، وتميزت بملامحها الأوروبية التي رشحتها للعديد من الأعمال الفنية.

وشاركت الفنانة الراحلة الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسرحية "بودي جارد"، والذي أكملت دورها لاحقا الفنانة رغدة، حيث إن شيرين سيف النصر قدمت العروض الأولى من العمل، قبل أن تعتذر وتستكمل شخصيتها الفنانة رغدة، كما شاركت في فيلم "أمير الظلام".

وابتعدت شيرين سيف النصر عن الأضواء منذ أكثر من 12 عاما، بعد وفاة والدتها، حيث كشفت سبب الابتعاد خلال مداخلة تليفزيونية قالت فيها: "وفاة والدتي هو السبب اللي بعدني، تعبت أوي لما ماما اتوفت، فبعدت، دي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي وتقرالي الأفلام والمسلسلات، والصحافة تكلمها، وكانت شيلاني شيل، وبعدين ملقتش ورق اللي بيجيلي كويس".

وأضافت: "بدرس رجوعي، وفيه أعمال اتعرضت عليا الحقيقة وهي جميلة، وممكن أرجع قريب خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سينمائي، وخلال الـ12 سنة كنت متابعة للأعمال الفنية كلها، وكنت بسافر كتير".

من هي شيرين سيف النصر؟

ممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض السنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشفها، لتشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة".

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها: "سواق الهانم"، و"النوم في العسل".

اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" عام 2002.