"دروب المرجلة".. دراما يمنية ملحمية عن المعاناة والتضحية والشجاعة

يتقدم مسلسل "دروب المرجلة"، سباق الدراما اليمنية خلال الموسم الرمضاني، بأكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات على منصة "يوتيوب"، بين قائمة المسلسلات المحلية المتنافسة هذا العام.

وحصل "دروب المرجلة"، الذي أنتجته وتعرضه قناة "السعيدة"، على أكثر من 22 مليون مشاهدة، وقرابة 700 ألف تفاعل، والأكثر بحثًا على "يوتيوب" و"غوغل"، حتى مساء أمس الجمعة، وفقًا لبيانات وكالة "داتا بيكرز" اليمنية، المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية.

وتضم قائمة "داتا بيكرز" لرصد إحصائيات المشاهدات والتفاعلات على المسلسلات المحلية نحو 18 مسلسلا يمنيا، بإجمالي مشاهدات بلغ قرابة 77 مليون مشاهدة.

ويأتي في المركز الثاني مسلسل "خروج نهائي"، الذي تبثّه قناة "المهرية"، بأكثر من 18 مليون مشاهدة، يليه مسلسل "ممر آمن" المعروض على قناة "يمن شباب"، بقرابة 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب".