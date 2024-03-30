"دروب المرجلة".. دراما يمنية ملحمية عن المعاناة والتضحية والشجاعة
يتقدم مسلسل "دروب المرجلة"، سباق الدراما اليمنية خلال الموسم الرمضاني، بأكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات على منصة "يوتيوب"، بين قائمة المسلسلات المحلية المتنافسة هذا العام.
وحصل "دروب المرجلة"، الذي أنتجته وتعرضه قناة "السعيدة"، على أكثر من 22 مليون مشاهدة، وقرابة 700 ألف تفاعل، والأكثر بحثًا على "يوتيوب" و"غوغل"، حتى مساء أمس الجمعة، وفقًا لبيانات وكالة "داتا بيكرز" اليمنية، المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية.
وتضم قائمة "داتا بيكرز" لرصد إحصائيات المشاهدات والتفاعلات على المسلسلات المحلية نحو 18 مسلسلا يمنيا، بإجمالي مشاهدات بلغ قرابة 77 مليون مشاهدة.
ويأتي في المركز الثاني مسلسل "خروج نهائي"، الذي تبثّه قناة "المهرية"، بأكثر من 18 مليون مشاهدة، يليه مسلسل "ممر آمن" المعروض على قناة "يمن شباب"، بقرابة 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
وشهدت الدراما اليمنية هذا العام تطورًا من حيث كمّ المسلسلات المنتجة، واستخدام عدد منها أحدث الإمكانيات الاحترافية في عملية الإنتاج، رغم سوء الأوضاع الاقتصادية للبلد، جراء استمرار أزمته السياسية منذ أكثر من 9 أعوام.
ويستعرض مسلسل "دروب المرجلة" قضية التحديات التي تواجه المسافرين من طرقات مغلقة وقطّاع طرق وعمليات نهب، ويناقشها في قالب درامي مشوّق؛ ما جعله يتلقى إشادات واسعة بسبب ارتباط حبكته الدرامية بالواقع الحالي في اليمن.
وأثنى الناشط اليمني محمد أحمد العولقي، في منشور على "فيس بوك"، على الرسالة الفنية الهادفة المقدمة في هذا المسلسل، التي قال إنها تشير إلى "أن الثراء الفاحش وحياة المدنيّة وصخبها والدلال تُفقد البعض قدرًا كبيرًا من المرجلة، وعليه أن يعود إلى جذوره لإعادة تأهيله من جديد".
ويرى أديب المنتصر أن "شاهين"، وهو أحد شخصيات المسلسل، "سيصبح بطلًا قوميًّا في نظر القبيلة؛ لأنه أنقذ تلك الأسرة الضائعة في الصحراء. هل نجد مسؤولا يمنيًّا من أي طرف يقوم بدور شاهين؟ يفتح الطريق ويُنقذ آلاف اليمنيين، ويُصبح بطلًا قوميًّا على أرض الواقع"؟
وتقول الناشطة سمية علي القهالي إن أحداث مسلسل "دروب المرجلة" تترامى "لتنسج حكاية ملحميّة من المعاناة والتضحية والشجاعة"، مشيرة في منشور لها على "فيس بوك" إلى اللمسات الإخراجية الساحرة التي قالت إنها أجادت "نقل روح الصحراء وإبراز القيم الإنسانية الأصيلة التي يحملها المسلسل، ليقدم للجمهور عملاً فنياً راقياً؛ ما يضفي على المسلسل نكهة خاصة تميّزه عن غيره من الأعمال الدرامية".