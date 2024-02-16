الكويت.. فيديو لعريس "غير تقليدي" في يوم زفافه يخطف الأنظار

خطف شاب في الكويت أنظار الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدأ أحد أكثر عرسان العالم فرحاً وتفاعلاً في يوم زفافه.

وظهر العريس بزيه الكويتي التقليدي الشائع في كل دول الخليج العربي، في مقطع فيديو خلال حفل زفافه، يرقص بحرارة واندماج كبيرين مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا الحفل.