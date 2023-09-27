حفل زفاف في العراق يتحوّل إلى كارثة

فاجعة تهز "قضاء الحمدانية" في محافظة نينوى العراقية.. مناسبةٌ جمعت المئات في قاعة للمشاركة في فرح.. لكنها تحولت إلى كارثة خلال لحظات.. تضاربت الأنباء حول عدد الضحايا فالمصاب كبير..

المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أدى إلى اشتعال النيران في سقف القاعة بادئ الأمر، لكن الحريق انتشر بسرعة كبيرة وما فاقم الأمر أن القاعة تفتقر لمتطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة بحسب عناصر الدفاع المدني الذين تواجدوا في المكان..

استنفرت سيارات الإسعاف والدفاع المدني وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى؛ لإغاثة المصابين وانتشال المتوفين، خاصة أن سقف القاعة سقط بعد اشتعال القاعة بدقائق..

تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصًا وإصابة أكثر من 200، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أفاد بأن عدد القتلى بلغ 87 شخصًا وعدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات تخطّى المئة، وهناك حالات إصابة شديدة الخطورة وأخرى متفاوتة.. وتبقى الأعداد قابلة للارتفاع..

قائد عمليات نينوى أعلن عن توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية، بينما تجري التحقيقات الأولية لكشف ملابسات الحادث المأساوي الذي يتكرر في العراق بين الحين والآخر.. وذاكرة العراقيين لا تنسى..

كحادثة الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصًا، ولحقه بعد أشهر حريق بمستشقى الحسين بالناصرية والذي أودى بحياة أكثر من 90 شخصًا.. ويبقى المسبب الأول لهذه المأسي هو الإهمال والفساد في أغلب الحالات..