حادث تصادم لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
حصد مقطع فيديو وثق حادث تصادم لسيارة تسلا ذاتية القيادة، ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث فشلت السيارة في اكتشاف قطار متحرك، مما أدى إلى وقوع حادث تصادم ألحق أضرارا كبيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "nbcnews" سيارة تتجه بسرعة نحو معبر للسكك الحديدية باتجاه قطار متحرك قبل أن تنحرف فجأة إلى اليمين، وتصطدم بذراع معبر السكة الحديد وتنزلق عن الطريق.
ورغم أن تقرير الشرطة، أفاد بأن الأجواء كانت ضبابية، إلا أن المقطع الخاص بكاميرات السيارة، يظهر بأنه يمكن رؤية العربات المتحركة والأضواء الحمراء الوامضة لإشارة عبور القطار قبل خمس ثوانٍ على الأقل من وقوع الحادث.
وتسبب الحادث بأضرار جسيمة في الجانب الأيمن الأمامي للسيارة، حيث تظهر الصور التي التقطها مالكها جسم السيارة المشوه والعجلة الأمامية اليمنى ملتوية بزاوية حادة.
وأكد مالك السيارة بأن شركة تسلا فشلت في إبطاء سيارته عندما اقتربت من القطار، حيث قام باستخدام المكابح وتوجيه السيارة يدويا، لإخراجها عن الطريق لتجنب القطار.