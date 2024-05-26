حادث تصادم لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

حصد مقطع فيديو وثق حادث تصادم لسيارة تسلا ذاتية القيادة، ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث فشلت السيارة في اكتشاف قطار متحرك، مما أدى إلى وقوع حادث تصادم ألحق أضرارا كبيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "nbcnews" سيارة تتجه بسرعة نحو معبر للسكك الحديدية باتجاه قطار متحرك قبل أن تنحرف فجأة إلى اليمين، وتصطدم بذراع معبر السكة الحديد وتنزلق عن الطريق.