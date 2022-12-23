مصر.. أول تعليق من القارئ محمد السلكاوي بعد تلاوته القرآن "متراقصا"
خرج القارئ المصري الشيخ محمد حامد السلكاوي، عن صمته، في أول تعليق له بعد قرار الإذاعة بوقفه لمدة عام، لتداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن الكريم بحركات "متراقصة".
وقال السلكاوي، في بيان: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التي انتابتني عند تلاوة كتابه الكريم".
وأضاف: "ولا أسعى من هذا الاعتذار لتخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء وإنما أبغى رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتي اللاإرادية التي هي من عند الله".
وكانت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري قد اتخذت قرارا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات "متراقصة".
وأوضحت اللجنة، أن وقف الشيخ "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".
كما أصدرت نقابة قراء القرآن الكريم بيانا جاء فيه: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة".
وكان مقطع فيديو متداول للقارئ محمد حامد السلكاوي يتلو سورة الشورى في أحد المجالس، حين قام أحد الأشخاص الذي بدا بحالة غير طبيعية واقترب من الشيخ وأخذ يتمايل على التلاوة، طالبا منه إعادة إحدى الآيات، فقام الشيخ وبحركة متمايلة من يده بإعادة القراءة.