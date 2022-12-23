مصر.. أول تعليق من القارئ محمد السلكاوي بعد تلاوته القرآن "متراقصا"

وقال السلكاوي، في بيان: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التي انتابتني عند تلاوة كتابه الكريم".

وأضاف: "ولا أسعى من هذا الاعتذار لتخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء وإنما أبغى رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتي اللاإرادية التي هي من عند الله".

وكانت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري قد اتخذت قرارا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات "متراقصة".

وأوضحت اللجنة، أن وقف الشيخ "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".