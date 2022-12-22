مصر.. إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي بعد تلاوته القرآن "متراقصا"

أصدرت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري قرارا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي مدة عام، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات "متراقصة".

وأوضحت اللجنة أن وقف الشيخ "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".