مصر.. إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي بعد تلاوته القرآن "متراقصا"
أصدرت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري قرارا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي مدة عام، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات "متراقصة".
وأوضحت اللجنة أن وقف الشيخ "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".
وبحسب موقع "القاهرة 24"، قال رئيس الإذاعة المصرية إن ما قام به القارئ السلكاوي "مرفوض تماما، لما للقرآن من آداب يجب مراعاتها".
وبدورها، أصدرت نقابة قراء القرآن الكريم بيانا جاء فيه: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة".
كما أعلنت النقابة تكليفها مستشارها القانوني بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ "السلكاوي".
وكان مقطع فيديو متداول للقارئ محمد حامد السلكاوي يتلو سورة الشورى في أحد المجالس، حين قام أحد الأشخاص الذي بدا بحالة غير طبيعية واقترب من الشيخ وأخذ يتمايل على التلاوة، طالبا منه إعادة إحدى الآيات، فقام الشيخ وبحركة متمايلة من يده بإعادة القراءة.