مصر.. محاكمة عاجلة لـ11 عاملا في جامعة الأزهر بتهم الفساد

ووفقًا للنيابة الإدارية، "يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند إليها الأعمال بما قيمته مبلغ 5 ملايين وأربعمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق".

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف الجامعة.