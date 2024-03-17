"صلاح وفاتي".. سلسلة كوميدية تتصدر الترند المغربي
تصدرت السلسلة الكوميدية المغربية "صلاح وفاتي"، في موسمها الثاني، أعلى نسب مشاهدة خلال السباق الرمضاني الجاري.
وتمكّن هذا العمل الكوميدي، الذي يُعرض على القناة "الأولى" المغربية، من جذب اهتمام الجمهور، حيث سجّلت أولى حلقات السلسلة مشاهدات مرتفعة على "يوتيوب"، اقتربت من مليوني مشاهدة، متربعة بذلك على عرش "الترند المغربي"، كما حصدت الحلقة الثانية أكثر من مليون مشاهدة.
و"صلاح وفاتي" من بطولة الفنان عبد العالي لمهر الشهير بـ"طاليس"، والفنانة فدوى طالب.
وعبّر "طاليس"، عن سعادته بالنجاح الذي حققته السلسلة، وقال في تدوينة على حسابه الشخصي على "إنستغرام": "صلاح وفاتي رقم 1 فالطوندونس (الترند) المغربي.. شكرًا لكم".
وشهد الموسم الثاني من "صلاح وفاتي" انضمام مجموعة من الوجوه الكوميدية الشابة، أبرزهم: أحمد اليوناني، وياسين غلفان، ويوسف بوعابيدي.
وتحكي السلسلة مغامرات زوجين دائمي الشجار والمشادات، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية، كما يتعرض "صلاح وفاتي" لمواقف مضحكة في الحياة اليومية.
ويواجه "صلاح وفاتي" العديد من التحديات في الحياة الزوجية، مثل صعوبة تأمين النفقات واحتياجات الزوجين، فيبحث الزوج صلاح بشكل دائم عن عمل جديد لتحسين وضعه المادي، لكنه يواجه العديد من الصعوبات.
وتناقش السلسلة الكوميدية أيضًا، الصراع بين الطبقات الاجتماعية في قالب فكاهي محض.
بدوره، حجز الكوميدي المغربي حسن الفد لنفسه مكانًا ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" من خلال سلسلته "الفد تيفي"، التي تُعرض على القناة "الثانية" (دوزيم)، حيث جاء في المركز الثالث بالمنصة نفسها.
ويتنافس صناع الكوميديا في المغرب هذا العام بأعمال متنوعة تتطرق لقضايا وموضوعات تنهل من صلب الواقع.