مسلسل "ما اختلفنا".. كوميديا فريدة عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم

وقال بيان صدر عن الشركة، إن رؤيتها جاءت لتقديم مسلسل "ما اختلفنا" ليكون تعبيراً صادقاً على طريقتها، وكي نزيح عن كاهلنا قليلاً، بحسب تعبيرهم.

وكتب نصوص هذه الكوميديا الفريدة مجموعة متميّزة من الكتّاب العرب، من جنسيات مختلفة منهم سوريون وأردنيون ولبنانيون، خطّوا مواقف كوميدية خارج الإطار كلّ بأسلوبه المتميّز، من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: ممدوح حمادة، جمال شقير، معن سقباني، رازي وردة، حازم سليمان، أحمد قعبور، وأدهم مُرشد.

كما كتبت أكثر من مئة لوحة ناقدة ساخرة في 30 حلقة، وسيُجسّد بطولتها نخبة من أبرز نجوم الكوميديا في كل من سوريا ولبنان، بشخصيات بارزة سنراهم فيها للمرّة الأولى ونذكر منهم: باسم ياخور، جورج خباز، في أول لقاء لهما ضمن عمل تلفزيوني.

وإلى جانبهم هناك: عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، منى واصف، مازن الناطور، محمد خير الجرّاح، نادين تحسين بيك، محمد حداقي، غبريال يمين، أندريه سكاف، ريم علي، ديمة الجندي، شادي الصفدي، نظلي الروّاس، رنا شميس، حلا رجب، سلمى المصري، جمال العلي، غسان عزب، عبد الرحمن قويدر، مازن عبّاس، سليمان رزق، دلع نادر، آنّا السيّد، سيرينا محمد، باسل دكّاك، وغيرهم.