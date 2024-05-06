ممثلو الدراما السورية الأطفال.. هل يصبحون نجومًا؟

قدمت الدراما السورية خلال تاريخها الطويل، عددًا كبيرًا من الممثلين الأطفال، ونجح معظمهم منذ دورهم الأول، رغم أن أعمارهم لم تكن تتجاوز 6 سنوات.

وفي كل موسم درامي، يبشّر النقاد، بمجموعة من الممثلين الأطفال الجدد، متوقعين أن يكونوا نجوم المستقبل، لكن الكثيرين منهم يغيبون في السنوات اللاحقة، فيترك بعضهم التمثيل من أجل الدراسة، وبعضهم يكمل طريقه في الفن ويتمكن من ترك بصمة مختلفة.

وضمّت قائمة المسلسلات السورية لموسم 2024، أطفالًا من الوجوه الجديدة، الذين ظهروا على الشاشة للمرة الأولى، فنال مسلسل "ولاد بديعة" الحصة الكبرى منهم، وقدم بعضهم أدوارًا رئيسة، في مسلسلات أخرى، مثل: زيد البيروتي في "أغمض عينيك".