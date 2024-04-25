"اختطاف الرحلة 601".. الأمومة تهزم الرصاص في مسلسل كولومبي مشوق

نظرة متعجلة سريعة إلى المسلسل الكولومبي الجديد "اختطاف الرحلة 601" The hijacking of flight 601 الذي يُعرض حاليا على منصة "نتفلكس"، توحي بأنه مجرد عمل تشويقي مثير يدور حول اختطاف طائرة واتخاذ ركابها رهائن كنوع من الإرهاب المتخفي وراء شعارات سياسية براقة، لكن النظرة الأكثر تعمقا وروية تؤكد أنه عمل عن الأمومة بامتياز وقدرتها كغريزة أسطورية على صنع المعجزات.

ويعود صناع العمل إلى حقبة السبعينيات وما اتسمت به من اضطرابات في أمريكا اللاتينية حيث القلاقل السياسية تجتاح القارة واختطاف الطائرات المدنية من قبل جماعات ترفع لافتات ثورية متطرفة كان سلوكا شبه روتيني.

والواقعة التي يستند إليها المسلسل كأحداث حقيقية تتمثل في اختطاف طائرة تحمل رحلتها الرقم نفسه الموجود في العنوان وعلى متنها 84 شخصا أقلعت من مطار "بيريرا" بكولومبيا، وانتهت في الأرجنتين في رحلة استغرقت 60 ساعة، تخللها الكثير من التوقف والارتباك والعشوائية لتصبح الأطول زمنيا في تاريخ اختطاف الطائرات في القارة.