بعد انتهاء دراما رمضان.. انقسام حول أفضل مسلسل ونجم

ازدادت الخلافات حول اسم المسلسل المتصدّر عروض الموسم في شهر رمضان الماضي، وكذلك اسم النجم الذي يستحق الجلوس على عرش الأداء بلا منازع.

ورغم أن جدل الصدارة كان بدأ منذ أسبوع رمضان الأول، إلا أن الذروة تحصل الآن بعد انتهاء العروض. فالجميع يحرص على نيل اللقب، والحصول على مكتسباته المعنوية والمهنية.

وتسببت تغريدة نشرها الكاتب السعودي مفرج المجفل، أعلن فيها تصدّر الأعمال والنجوم السوريين للمشهد الدرامي العربي بجدارة، باختلاف الرأي بين المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.

كما ظهرت التباينات في آراء النقاد، عندما أعلن الناقد أسامة ألفا أن أفضل مسلسل لهذا الموسم هو "ولاد بديعة"، وأن محمود نصر أفضل نجم.