"خطّاف".. دراما إماراتية تحاكي أفلام هوليوود (فيديو)

أعادنا المسلسل الإماراتي "خطاف" لمؤلفيه محمد خميس ومسعود أمر الله ومخرجه علي مصطفى إلى أجواء أفلام الأكشن الهوليوودية من مثل فيلم "لاعب الكيكبوكسينغ.. الانتقام" Kickboxer.. retaliation من بطولة "آلان موسى"، وسلسلة أفلام "بويكا.. لا يُقهر" Boyka: Undisputed التي لعب بطولتها "سكوت آدكنز".

ويحكي المسلسل الذي عرض على قناة أبوظبي، قصة الشاب "ماجد" (محمد مصطفى) في رحلة صعوده غير المتوقعة ليصبح بطلاً بلعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) في تايلاند، والتحديات التي واجهته وآليات التغلُّب عليها.

ويبدأ العمل من لحظة مشاركة الشاب الإماراتي في مسابقة دولية ضمن البلد الآسيوي بغية تسديد ديونه، وعبر تقنية الفلاش بلاك نتعرف على انطلاق "ماجد" في هذه اللعبة، بعدما شاهده "شاهين" (عبد الله بن حيدر) يُدافع عن أخيه "علي" في المدرسة ضد "جاسم" و"يوسف"، فيطلب منه الانضمام إلى ناديه ليؤهله للمشاركة في مسابقة للقتال المختلط.

ومنذ الحلقات الأولى نشاهد تردد ماجد في متابعة التدريب، وتفكيره بالتراجع، لكن تورطه بمخالفات مرورية بمبالغ كبيرة يدفعه للمضي قدماً، رغم خسارته المحلية أمام "يوسف" بسبب عدم استماعه لتعليمات مدربه "هلال"، وهنا تبدأ إغراءات "شاهين" للشاب الإماراتي للمشاركة في مسابقة تايلاندية تتكفل بتسديد ديونه.

وفي البلد الآسيوي يفوز في أول نزال غير رسمي له، ويبدأ راعيه بجمع المراهنين في مباراة قوية يحقق فيها "ماجد" الملقب في الحلبات باسم "خطاف" الفوز أيضاً، لكنَّ إحساسه الإنساني العالي يجعل الشاب الإماراتي يخسر عن قصد في مباراة غير رسمية أخرى كي ينقذ عائلة خصمه من التشرد، لتثور ثائرة شاهين، لكن ماجد يعده بالفوز في المباراة ضد اللاعب الخطير "توماجن".

لكن بعد الانتهاء من النزال يُتَّهم البطل بقتل أحد الأشخاص في السوق، ويحكم عليه بالسجن، وهناك يتعرض للكثير من الضغوطات التي تُجبره على المشاركة في نزالات كثيرة مع المساجين، ومن ثمّ يتعرف على "مروين" الذي يساعده في التواصل مع أهله، ويعلمه كيفية التعامل مع النزالات غير القانونية داخل السجن، وكذلك يعده هلال باستمرار البحث عن براءته.