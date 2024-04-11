"خطّاف".. دراما إماراتية تحاكي أفلام هوليوود (فيديو)
أعادنا المسلسل الإماراتي "خطاف" لمؤلفيه محمد خميس ومسعود أمر الله ومخرجه علي مصطفى إلى أجواء أفلام الأكشن الهوليوودية من مثل فيلم "لاعب الكيكبوكسينغ.. الانتقام" Kickboxer.. retaliation من بطولة "آلان موسى"، وسلسلة أفلام "بويكا.. لا يُقهر" Boyka: Undisputed التي لعب بطولتها "سكوت آدكنز".
ويحكي المسلسل الذي عرض على قناة أبوظبي، قصة الشاب "ماجد" (محمد مصطفى) في رحلة صعوده غير المتوقعة ليصبح بطلاً بلعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) في تايلاند، والتحديات التي واجهته وآليات التغلُّب عليها.
ويبدأ العمل من لحظة مشاركة الشاب الإماراتي في مسابقة دولية ضمن البلد الآسيوي بغية تسديد ديونه، وعبر تقنية الفلاش بلاك نتعرف على انطلاق "ماجد" في هذه اللعبة، بعدما شاهده "شاهين" (عبد الله بن حيدر) يُدافع عن أخيه "علي" في المدرسة ضد "جاسم" و"يوسف"، فيطلب منه الانضمام إلى ناديه ليؤهله للمشاركة في مسابقة للقتال المختلط.
ومنذ الحلقات الأولى نشاهد تردد ماجد في متابعة التدريب، وتفكيره بالتراجع، لكن تورطه بمخالفات مرورية بمبالغ كبيرة يدفعه للمضي قدماً، رغم خسارته المحلية أمام "يوسف" بسبب عدم استماعه لتعليمات مدربه "هلال"، وهنا تبدأ إغراءات "شاهين" للشاب الإماراتي للمشاركة في مسابقة تايلاندية تتكفل بتسديد ديونه.
وفي البلد الآسيوي يفوز في أول نزال غير رسمي له، ويبدأ راعيه بجمع المراهنين في مباراة قوية يحقق فيها "ماجد" الملقب في الحلبات باسم "خطاف" الفوز أيضاً، لكنَّ إحساسه الإنساني العالي يجعل الشاب الإماراتي يخسر عن قصد في مباراة غير رسمية أخرى كي ينقذ عائلة خصمه من التشرد، لتثور ثائرة شاهين، لكن ماجد يعده بالفوز في المباراة ضد اللاعب الخطير "توماجن".
لكن بعد الانتهاء من النزال يُتَّهم البطل بقتل أحد الأشخاص في السوق، ويحكم عليه بالسجن، وهناك يتعرض للكثير من الضغوطات التي تُجبره على المشاركة في نزالات كثيرة مع المساجين، ومن ثمّ يتعرف على "مروين" الذي يساعده في التواصل مع أهله، ويعلمه كيفية التعامل مع النزالات غير القانونية داخل السجن، وكذلك يعده هلال باستمرار البحث عن براءته.
حكاية تحبس الأنفاس
وضمن هذه الخلطة من دراما الأكشن والتشويق يتصاعد توتر الحكاية التي تحبس الأنفاس، خاصة مع مشاهد القتال التي يؤديها "محمد مصطفى" باحترافية عالية، خاصةً أنه رفض أن يكون هناك ممثل بديل له، في الشجارات العنيفة، وأراد أن تظهر تلك المباريات أكثر قرباً إلى الواقعية، مستفيداً من تجربته في بطولة المسلسل العالمي "هاي جاك" مع الممثل "إدريس إلبا".
وفي حوار سابق أوضح بطل "خطّاف" أنه استعان بمدرب فنون قتالية، هو المقاتل السابق "نجم الدين اسكوربيون"، الذي قدم تدريبات مكثفة له، لتنفيذ مشاهد القتال والمطاردات، والوصول إلى صورة تليق بصرياً وأداءً بمستوى الأعمال الفنية الإماراتية، وأن يكون بمثابة بصمة درامية في صناعة المسلسلات المحلية".
وبين الأزمات النفسية، والضغوطات الاجتماعية، وفهم الخصوم داخل الحلبة وخارجها، يرسم المخرج علي مصطفى رؤيته الخاصة لأول دراما خليجية تتناول الفنون القتالية المختلطة، لكنها هذه المرة بقالب تشويقي مفعم بالجماليات، بحيث نصفق لهذه التجربة الرائدة والمستوى الجمالي الذي حققه المخرج في إدارته للكاميرا ولممثليه المندغمين مع شخصياتهم.
وشارك في المسلسل الإماراتي مجموعة من الممثلين، منهم: عبد الله بن حيدر بشخصية "شاهين"، وفاتن أحمد "ميرا"، ومحمد الكندي "عيسى"، وسلامة المزروعي "أم ماجد"، وفارس الخالدي "علي"، ومنى الزدجالية "أم يوسف"، وعبد الله صالح "أبو يوسف"، وغيرهم.