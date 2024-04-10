أول تعليق من ماجد المصري على أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

علق الفنان ماجد المصري على أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" والذي تحول بسببه للتحقيق مع باقي النجوم المشاركين فيه، مشيرا إلى أن اسمه ضمن الأسماء المطلوبة للتحقيق، إلا أنه لن يخضع للتحقيق في الكويت لكونه مصريا.

وأضاف المصري خلال لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي: "لا أعلم السبب الذي جعل الكويتيين يأخذون أحداث العمل على أنفسهم، رغم أن المسلسل به العديد من الجنسيات، مثل المصرية والإماراتية والسعودية والبحرينية".

واستكمل ماجد المصري: "لو الكويتيين غيبوا بسبب الخيانة في المسلسل، فمن خان هو أنا مصري وليس كويتي، أنا من خنت زوجتي وتزوجت عليها ثلاثة".

وتوقع المصري أن السبب ربما يرجع إلى قضية القتل أو التنمر، أو الطالب الذي ألقى بنفسه من المدرسة، مضيفًا: هذه الأشياء من الممكن أن تكون قوية على المشاهد، أو أنهم لم يتقبلوها، ولهم كامل الحرية".

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعلنت إحالة 14 فنانًا وكاتبة العمل للنيابة، بعد مشاركتهم في زوجة واحدة لا تكفي، بدعوى الإساءة للمجتمع الكويتي.

وقرر المجلس الوطني للثقافة والفنون عدم إجازة أي عمل مسرحي يضم في فريق عمله أحد الفنانين أو الكتّاب المشاركين بالعمل المسيء للكويت.