بعد حادث النافذة.. أمريكا تمنع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 9 (فيديو)

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، السبت، بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة بوينغ.

وقبل هذا القرار، أعلنت شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية توقيف جميع اسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.