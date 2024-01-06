طائرة أمريكية تهبط اضطراريًا إثر انخلاع إحدى نوافذها (فيديو)

هبطت طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" اضطراريًَا، الجمعة، في ولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أبلغ عدد من ركابها الـ177 عن أن إحدى النوافذ انخلعت من مكانها على إثر الإقلاع، على ما أعلنته الشركة.

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية عبر شبكة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "بورتلاند" الدولي قبل أن تعود بسلام "، بعدما أفاد الطاقم عن مشكلة في الضغط.

وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين.

وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة.