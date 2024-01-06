طائرة أمريكية تهبط اضطراريًا إثر انخلاع إحدى نوافذها (فيديو)
هبطت طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" اضطراريًَا، الجمعة، في ولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أبلغ عدد من ركابها الـ177 عن أن إحدى النوافذ انخلعت من مكانها على إثر الإقلاع، على ما أعلنته الشركة.
وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية عبر شبكة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "بورتلاند" الدولي قبل أن تعود بسلام "، بعدما أفاد الطاقم عن مشكلة في الضغط.
وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين.
وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة.
وقال: "كان الأمر مفاجئًا فعلاً، ما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة ولم ألاحظ ذلك إلا عندما تدلّت أقنعة الأكسجين".
وروَت راكبة أخرى تدعى "في نغوين" لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها استيقظت بفعل ضجيج قوي أثناء الرحلة.
وأعلنت الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة الطيران الفدرالية وشركة "ألاسكا إيرلاينز" أنها تحقق في الحادثة.
وأوضحت الشركة في بيان أن "الطائرة عادت للهبوط بسلام في مطار بورتلاند الدولي وفيها جميع الركاب الـ171 وأفراد الطاقم الستة".
وأكدت أن "طاقم الطائرة كان مدرّبًا ومستعدًا للتعامل بأمان مع هذا الموقف رغم ندرة هذا النوع من الحوادث".