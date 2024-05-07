إطلاق نار قرب منزل مغني الراب الشهير دريك
تحقق الشرطة الكندية، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار وقع قبل الفجر في مدينة تورنتو الكندية قرب منزل مغني الراب الشهير دريك، الذي لا تزال دارته الفارهة مطوقة من جانب قوات الأمن المحلية.
وقالت الشرطة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن تقارير أشارت إلى أن رجلاً نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطرة، بعد إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 02,09 (06,09 ت غ).
ويُعتقد أن مشتبهاً به فرّ من مكان الحادث بسيارة، فيما لم تُقدّم أي أوصاف له.
وفي الوقت نفسه، رُصدت علامات برتقالية صغيرة، يُعتقد أنها تشير إلى مواقع أغلفة الطلقات النارية، متناثرة على حافة الطريق.
وقالت هيئة الإذاعة الكندية العامة (سي بي سي) إن منزل دريك كان تحت مراقبة الشرطة بعد الحادث، وإن الرجل المصاب، بحسب مصادر الشرطة، كان حارساً أمنياً.
كما ذكرت إذاعة "سيتي نيوز" المحلية، الثلاثاء، أن دريك لم يكن الشخص الذي أصيب بالرصاص.
وكان دريك، البالغ 37 عاماً، والمعروف بأغانٍ ناجحة مثل "غادز بلان" ("God's Plan") و"هوتلاين بلينغ" ("Hotline Bling")، مغني الراب الأكثر ربحاً في العالم العام الماضي.
وهو حالياً أحد طرفي مبارزة غنائية محتدمة مع كندريك لامار، يتبادل فيها مغنيا الراب، في أغنيات طرحاها أخيراً، إهانات واتهامات شتى.
وليست تصفية الحسابات على الملأ أمرًا جديدًا في موسيقى الهيب هوب، وهو نوع معروف منذ زمن طويل بأسلوب التباهي الذي يستخدمه المغنون في أعمالهم وانتقاداتهم اللاذعة لمنافسيهم.
ولم تُسجّل إشارات إلى أن إطلاق النار مرتبط بهذه المواجهة الكلامية بين مغنيي الراب.