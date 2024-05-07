إطلاق نار قرب منزل مغني الراب الشهير دريك

تحقق الشرطة الكندية، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار وقع قبل الفجر في مدينة تورنتو الكندية قرب منزل مغني الراب الشهير دريك، الذي لا تزال دارته الفارهة مطوقة من جانب قوات الأمن المحلية.

وقالت الشرطة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن تقارير أشارت إلى أن رجلاً نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطرة، بعد إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 02,09 (06,09 ت غ).

ويُعتقد أن مشتبهاً به فرّ من مكان الحادث بسيارة، فيما لم تُقدّم أي أوصاف له.

وفي الوقت نفسه، رُصدت علامات برتقالية صغيرة، يُعتقد أنها تشير إلى مواقع أغلفة الطلقات النارية، متناثرة على حافة الطريق.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية العامة (سي بي سي) إن منزل دريك كان تحت مراقبة الشرطة بعد الحادث، وإن الرجل المصاب، بحسب مصادر الشرطة، كان حارساً أمنياً.