بعيدًا عن الأناقة.. مي عمر تراهن على الموهبة في "نعمة الأفوكاتو"

ظهرت الفنانة مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بأداء تمثيلي مختلف، وإطلالة جديدة غير مسبوقة، راهنت فيه على الموهبة بدلًا من الأناقة.

وحملت الفنانة المصرية في المسلسل شحنة عاطفية من الصدق والانفعال الحقيقيين أثناء تجسيدها مأساة زوجة شابة، دون أن يكون همها الأساس أناقتها ومساحيقها وطريقة تصفيف شعرها، بحسب الاتهام الشهير الذي طالما وجهه إليها النقاد في مواسم درامية سابقة.

ويتناول العمل قصة المحامية "نعمة" التي تعيش في حي شعبي، إذ تتسم بطيبة القلب والتعاطف مع البسطاء، لكنها متزوجة من رجل فاشل يفتقد للشرف والمروءة، يمعن في استغلالها والتربح من وراء القضايا الكبرى التي تربحها في المحاكم.

ورغم حب "نعمة" لزوجها، وإنفاقها على البيت بدلًا منه عن طيب خاطر، فإنه يتزوج عليها ولا يتورع في النهاية عن قتلها ودفنها بمشاركة زوجته الجديدة، غير أن الأقدار تكتب لها عمرًا جديدًا، وتعود من الموت لتواجه العالم بقلب محطم وروح تطفح بالمرارة.