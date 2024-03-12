مي عمر ترفض استكمال حلقة "رامز جاب من الآخر" بسبب نجلاء بدر (فيديو)

رفضت الفنانة المصرية مي عمر استكمال حلقتها من برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"؛ بسبب وجود مواطنتها الفنانة نجلاء بدر، وذلك بسبب تصريحات الأخيرة حول مجاملة المخرج محمد سامي لزوجته مي عمر بمسلسل "نسل الأغراب" على حسابها.

وقالت نجلاء بدر، خلال حلقة الليلة، إن المخرج محمد سامي اختزل نصف دورها في مسلسل "نسل الأغراب" من أجل زوجته مي عمر، وخلال المقلب تفاجأت مي عمر بوجود نجلاء بدر، لتظهر عليها علامات الغضب.

وسأل رامز مي ونجلاء عن سبب خلافهما، لترد نجلاء قائلة إن خلافها مع زوج مي المخرج محمد سامي وليس معها هي، لتقرر مي عدم استكمال البرنامج.