مياه الأمطار تحاصر العشرات في بيروت

ووفق خبراء الأرصاد الجوية فإن كميات الأمطار التي سجلت يوم الجمعة تراوحت بين 70 إلى 80 ملم في بيروت، ووصلت في مناطق أخرى في لبنان إلى أكثر من 100 ملم، أي ما يعادل نسبة الهطول المطري في شهر، ولفتت إلى أن المنخفضات الجوية تسجل حدة وتطرفا هذا العام .