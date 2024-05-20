بعد تصاعد أزماتها.. أوبر تتعهد بإجراءات جديدة لطمأنة المصريين

تعهدت شركة "أوبر" بحزمة جديدة من الإجراءات لضمان سلامة الركاب، لا سيما النساء منهم، وذلك في الجلسة المرتقبة التي عقدها البرلمان المصري، الاثنين، على خلفية سلسلة حوادث الخطف والاغتصاب والتحرش التي ارتكبها سائقون منتسبون للشركة في مصر بالآونة الأخيرة.

وأمام ممثلي لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، كشف أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن تعهد الشركة باستحداث زر للاستغاثة العاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل الذكي الخاص بها.