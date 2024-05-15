مصر.. حبس سائق "أوبر" المتهم في واقعة "فتاة التجمع"

أمرت النيابة العامة في مصر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حبس سائق "أوبر" المتهم بمحاولة خطف والتحرش بفتاة تدعى نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التجمع" 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في الموعد القانوني.

وقررت النيابة عرض المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة "كارتر" صباح اليوم على الطب الشرعي، لبيان إن كان السائق كان يقود تحت تأثير المخدرات أم لا، على أن يُرْسَل التقرير إلى النيابة في موعد العرض القادم.

واستمرت التحقيقات داخل أروقة النيابة 12 ساعة، استمعت فيها إلى محامي المتهم الذي حاول الدفاع عن موكله، كذلك استمعت فيها للمجني عليها التي أثبتت محاولة الاعتداء عليها من قبل السائق، كما اتهمت سائقا آخر بالاشتراك في تدبير محاولة الاعتداء، وذلك بالاتفاق مع المعتدي.

من جانبه، أدلى سائق "أوبر" المتهم باعترافات صادمة أمام النيابة العامة في مصر أمس الثلاثاء، كاشفا أنه حاول الاعتداء عليها بسبب ملابسها المكشوفة، التي أفقدته السيطرة على شهواته.

وأضاف المتهم أنه قرر الاعتداء على الفتاة، فتوقف في مكان ليس فيه أحد بحجة فحص السيارة، ثم أشهر سلاحًا أبيض عبارة عن "كاتر" في وجهها، وهددها بأنه إن لم تنفذ رغباته فسيقتلها، إلا أنها لم تأبه بتهديداته وقامت بإمساك السلاح بيدها؛ ما سبّب لها جروحًا، مشيرا إلى أنه لم يعتدِ عليها، بل هي من جرحت نفسها.

وأشار سائق "أوبر" إلى أنه لم يعتدِ جنسيًّا على الفتاة، وأن ما حدث مجرد محاولات لم ينجح فيها، مشيرا إلى أنه لم يفكر في اغتصابها، فقط أراد التحرش بها وملامسة جسدها، وعندما صرخت، خشي الفضيحة وتركها في الطريق وهرب.