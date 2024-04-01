هل تبرر الحاجة المادية مشاركة الفنانين في الأعمال الرديئة؟

ويقول الناقد المصري محمد عبد الرحمن لـ"إرم نيوز" "نعم، تبرر الحاجة المادية للفنان، أن يشارك فيما يراه مناسبًا من أعمال. فهو إنسان لديه متطلبات واحتياجات مثل بقية الناس".

ويفصّل عبد الرحمن الأمر أكثر، فيطلب من النقاد تناول دور الفنان في المسلسل الذي اضطر للمشاركة فيه بدافع مادي، وعدم تحميله وزر العمل وتوجهاته والمفاهيم التي يطرحها. ويضيف: "لا تحمّلوا الفنان أكثر من طاقته".

وتوافق الروائية السورية نور قزاز، على مبدأ حق الفنان في تأدية بعض الأدوار بدافع مادي، شرط ألا يهبط مستواه الإبداعي.

وتقول قزاز لـ"إرم نيوز": "يجب على الفنان التعامل بحذر مع هذا النوع من الأدوار، لأن ضريبتها قد تكون كبيرة على مستقبله. الفنان المبدع، قادر على إضفاء العمق على أي دور يؤديه، وتلك مسألة تشفع له مهما فعل".

ويرى الكاتب سامر محمد إسماعيل، أن النظر لممثلي التلفزيون، كقادة رأي أو تنويريين مشغولين بفحوى رسالة الفن، غير صحيح على الإطلاق.

ويضيف إسماعيل لـ"إرم نيوز": "لا نجوم حقيقيين في الفن، إلا في السينما والمسرح".

إشكالية متشعبة

الإشكالية تبدو متشعبة تتطلب النظر إلى ظروف كل فنان في تجربته الفنية، بحسب ما يقوله الناقد محمد عبد الرحمن.

ويضيف "في أدوار الدافع المالي، سننظر إلى أعمال الفنان السابقة. فصاحب الموهبة والرصيد الغني، يختلف عن الفنان العادي غير المتميز، مع التذكير بأن هذه الأدوار قد تكون خياراً إجبارياً عند من يفتقدون الجاذبية".

ويرى عبد الرحمن أن على الفنان الصمت، في حال اضطراره لتأدية أدوار الكسب المالي، ويضيف: "التبجح بحمل هموم الرسالة الفنية سيؤدي إلى استفزاز الجمهور، لأنه على اطلاع بكل شيء".

وتضيف الروائية قزاز نقطة قد تؤثر إيجابيًّا على تجربة الفنان، في هذا النوع من الأدوار، فتقول: "ربما تشكل تلك الأدوار، فرصة يكتشف الفنان من خلالها فضاءات تنقذه من التكرار".

وأوضحت أن "التجربة الفنية كلّ متكامل لا يمكن فصل أخطائها عن نجاحاتها. كما يمكن لتلك الأدوار تحفيز النقاش النقدي حول معنى الفن الجيد والفن الرديء".

وفي مرحلة سابقة، قال الفنان السوري نجاح سفكوني، إنه اضطر للقبول بدور "أبو جمال" في مسلسل "زقاق الجن"، من أجل الحصول على الأجر.