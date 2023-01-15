بعد إثارتها الجدل.. إيقاف المذيعة المصرية منى العمدة

كما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الملابس التي تُطل بها منى العمدة عبر شاشة "النهار"، معتبرين أنها غير مناسبة تماماً، وأشبه بفساتين السهرات.

وطالب نُشطاء الجهات المسؤولة وإدارة فضائية "النهار" باتخاذ إجراء ضد مقدمة "الجمهورية الجديدة"، مشيرين إلى أنه يُسيء للإعلام المصري.

وردت إدارة قناة "النهار" المصرية، على الجدل المثار، بأنها قررت وقف برنامج "الجمهورية الجديدة"، ومقدمته منى العمدة.