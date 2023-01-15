بعد إثارتها الجدل.. إيقاف المذيعة المصرية منى العمدة
أثارت الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "الجمهورية الجديدة"، عبر فضائية النهار المصرية، جدلاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية.
وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من حلقات "الجمهورية الجديدة"، وسط حالة استنكار للأسلوب وطريقة العمدة في الحديث.
كما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الملابس التي تُطل بها منى العمدة عبر شاشة "النهار"، معتبرين أنها غير مناسبة تماماً، وأشبه بفساتين السهرات.
وطالب نُشطاء الجهات المسؤولة وإدارة فضائية "النهار" باتخاذ إجراء ضد مقدمة "الجمهورية الجديدة"، مشيرين إلى أنه يُسيء للإعلام المصري.
وردت إدارة قناة "النهار" المصرية، على الجدل المثار، بأنها قررت وقف برنامج "الجمهورية الجديدة"، ومقدمته منى العمدة.
وأشارت إدارة "النهار"، في بيان السبت، إلى إحالة العمدة وفريق العمل والمسؤولين عن برنامج "الجمهورية الجديدة" للتحقيق الفوري.
ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد أن رصدت القناة بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو الغائه بشكل نهائي.
وأكدت القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وفقاً لما تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.