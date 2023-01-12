مصر.. انتحار شاب في دمياط بسبب تراكم الديون وطفله المريض
أنهى شاب مصري في مدينة دمياط حياته "شنقاً"، بسبب تراكم الديون عليه وعدم استطاعته الإنفاق على زوجته وطفله المريض، وفقاً لتحريات الشرطة.
وكانت الشرطة في دمياط قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام شاب في العقد الرابع من عمره بشنق نفسه في غرفة نومه.
وانتقلت قوة أمنية إلى منزل الشاب، لتجد جثمانه مشنوقا بحبل تم ربطه في مروحة السقف، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء النيابة العامة للتحقيق.
وعندها أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المتوفى، وإعداد تقرير من الطب الشرعي حول الوفاة، إن كان بها شبهة جنائية، أم أنها حالة انتحار.
كما طلبت النيابة العامة من المباحث تكثيف التحريات للوقوف على أسباب الوفاة، والدوافع التي أدت إلى قيام المتوفى بقتل نفسه.
وكشفت تحريات المباحث أن "المتوفى كان يعاني من أزمة مالية منذ فترة، وتراكمت عليه الديون ولم يعد يستطع الإنفاق على نفسه ولا أسرته، كما أن طفله مريض ويحتاج إلى علاج لم يتمكن من إحضاره بسبب ارتفاع سعره، ما أدخله في حالة نفسية سيئة، ليقرر إنهاء حياته، حيث شنق نفسه بحبل مربوط في مروحة معلقة بالسقف".
وكانت الزوجة هي من اكتشف الجثة، وأبلغت الشرطة بالأمر.