مصر.. انتحار شاب في دمياط بسبب تراكم الديون وطفله المريض

أنهى شاب مصري في مدينة دمياط حياته "شنقاً"، بسبب تراكم الديون عليه وعدم استطاعته الإنفاق على زوجته وطفله المريض، وفقاً لتحريات الشرطة.

وكانت الشرطة في دمياط قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام شاب في العقد الرابع من عمره بشنق نفسه في غرفة نومه.

وانتقلت قوة أمنية إلى منزل الشاب، لتجد جثمانه مشنوقا بحبل تم ربطه في مروحة السقف، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء النيابة العامة للتحقيق.

وعندها أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المتوفى، وإعداد تقرير من الطب الشرعي حول الوفاة، إن كان بها شبهة جنائية، أم أنها حالة انتحار.