ناجية من "سفاح التجمع" تروي تفاصيل لقائها به
كشفت فتاة مصرية تدعى "هايدي" مفاجأة في قضية سفاح التجمع التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها "الوحيدة" التي نجت منه.
وخرجت هايدي في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "كنت أجلس مع صديقة وتحدثت معي عن سفاح النساء الذي يعذب الضحايا ويقتلهن في القاهرة الجديدة، وطلبت منها مشاهدة صوره، وكانت الصدمة عندما رأيت الصور، فصرخت، نعم، هو بدمه ولحمه وشحمه، وتذكرت 8 ساعات قضيتها معه".
وأضافت "من كام سنة، كنت عايزه أعمل تاتو، وكان في استديو لرسم تاتو في التجمع الخامس، وذهبت للمكان، وتبين أن السفاح يملكه، وكان يرسم للفتيات التاتو داخل هذا الاستوديو. وذهبت باكرًا وانتظرت الرسام حتى وصوله ودخلت في حديث مطول معه، وكان شخصًا طبيعيًّا للغاية، وتحدث معي عن عائلته ووالدته".
وأوضحت الفتاة أن السفاح أخبرها بأن والدته متدينة، وأنه شخص مثقف ويقدم محتوى تعليميًّا عن اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه أعطاها رقم هاتفه الشخصي للتواصل معه فيما بعد.
وفي نهاية الفيديو، كشفت الفتاة أن صدمتها لا توصف، وأنها ترى كوابيس في الليل منذ معرفتها أنها قابلت السفاح وقضت معه نصف يوم في مكان بمفردها، إذ كان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه، كما إنها تكاد لا تصدق أن هذا الشخص العادي يقدِم على مثل هذه الجرائم.
لديه شريكة
وكشفت التحقيقات الأخيرة عن مفاجأة جديدة مدوية في قضية "سفاح التجمع" التي هزت الرأي العام في مصر، إثر القبض على شاب متهم بقتل النساء من محافظات مختلفة، بطريقة وحشية بعد استقطابهن لممارسة الرذيلة معه بمحل سكنه بحي "التجمع" في القاهرة.
وتتمثل المفاجأة في ظهور شريكة للمتهم الرئيس، وهي امرأة متهمة بجلب الضحايا له من واقع نشاطها الإجرامي.
وتبين من أقوال واعترافات المتهمة بأنها شريكة سفاح التجمع في جرائمه، وتدعى "حنان"، وأنها تعرفت عليه منذ قرابة عام حيث طلب منها إحضار فتيات ليل له كي يمارس معهن الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكان يشترط فتيات بمواصفات محددة، مثل تمتعهن ببنبة جسمانية صغيرة وعدم وجود عائلات لهن تفاديًا للمشاكل.