ناجية من "سفاح التجمع" تروي تفاصيل لقائها به

كشفت فتاة مصرية تدعى "هايدي" مفاجأة في قضية سفاح التجمع التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها "الوحيدة" التي نجت منه.

وخرجت هايدي في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "كنت أجلس مع صديقة وتحدثت معي عن سفاح النساء الذي يعذب الضحايا ويقتلهن في القاهرة الجديدة، وطلبت منها مشاهدة صوره، وكانت الصدمة عندما رأيت الصور، فصرخت، نعم، هو بدمه ولحمه وشحمه، وتذكرت 8 ساعات قضيتها معه".

وأضافت "من كام سنة، كنت عايزه أعمل تاتو، وكان في استديو لرسم تاتو في التجمع الخامس، وذهبت للمكان، وتبين أن السفاح يملكه، وكان يرسم للفتيات التاتو داخل هذا الاستوديو. وذهبت باكرًا وانتظرت الرسام حتى وصوله ودخلت في حديث مطول معه، وكان شخصًا طبيعيًّا للغاية، وتحدث معي عن عائلته ووالدته".

وأوضحت الفتاة أن السفاح أخبرها بأن والدته متدينة، وأنه شخص مثقف ويقدم محتوى تعليميًّا عن اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه أعطاها رقم هاتفه الشخصي للتواصل معه فيما بعد.