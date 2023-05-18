أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي تباع بمبلغ قياسي

بيعت، في مزاد نُظّم الأربعاء في نيويورك، أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن لقاء38,1 مليون دولار، لأمريكي وهبها إلى متحف الشعب اليهودي في تل أبيب.

وأشارت دار "سوذبيز" للمزادات إلى أنّ المزايدة على المخطوطة استغرقت أربع دقائق وتمّت بين مُزايدَيْن داخل مقر "سوذبيز" في مانهاتن، وأسفرت عن عملية بيع قياسية للمخطوطة.

ويعود آخر مبلغ قياسي سجلته عملية بيع لوثيقة تاريخية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد، إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حين بيعت نسخة أصلية من الدستور الأمريكي من العام 1787 لقاء 43 مليون دولار.

وأشارت "سوذبيز" في بيان إلى أنّ السفير الأمريكي السابق ألفريد موزس وعائلته اشتروا مخطوطة الكتاب المقدس "لمتحف الشعب اليهودي في تل أبيب، والتبرع بها لهذه المؤسسة كي تصبح ضمن مجموعتها الشهيرة عالميًّا".

وكان هذا الكتاب الديني الذي يعود تاريخه إلى القرن الميلادي العاشر أو حتى إلى نهاية القرن التاسع، عُرض قبل طرحه في المزاد في متحف الشعب اليهودي في حرم جامعة تل أبيب.