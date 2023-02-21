"اذهب للمنزل".. شركة هندية تلزم موظفيها بمغادرة العمل بعد انتهاء الدوام
وضعت شركة تكنولوجية في الهند، قانونًا خاصًّا بها يقضي بمنع موظفيها من العمل لساعات إضافية عن فترة الدوام.
ومع قرب نهاية الدوام ترسل إدارة شركة "سوفتجغريد كمبيوترز" الناشئة ومقرها مدينة إندور الهندية، على أجهزة حواسيب موظفيها رسالة تقول فيها: "تحذير، انتهت فترة دوامك، سيغلق نظام المكتب في غضون 10 دقائق، من فضلك اذهب إلى منزلك".
وذكر موقع "أي بي أس" الإخباري، الثلاثاء، أن موظفي هذه الشركة والبالغ عددهم 40 موظفًا، أشادوا بهذا القانون، إذ قالوا: "إنهم بفضله ينامون جيّدًا، ويعملون بجد وحماسة خلال ساعات العمل".
ومن ناحيته أوضح مدير الشركة محمد علي فاني، أن الموظفين صدموا في البداية من هذا القانون، إذ اعتاد معظمهم العمل في شركات سابقة لساعات إضافية عن فترة دوامهم، وكان بعضهم لا يمكنهم المغادرة حتى يحصلوا على إذن يتيح لهم ذلك.
وتابع فاني: "نحن نؤيد فكرة التوازن بين العمل والحياة، ونعتقد أنه عندما تكون سعيدًا مع عائلتك، فستعمل بشكل جيد خلال فترة دوامك بوظيفتك".
الحياة العائلية
يذكر أن قانون شركة "سوفتجغريد كمبيوترز"، يطبق في العديد من الدول بهدف حماية حياة الموظفين العائلية، حيث يعرف باسم "الحق في قطع الاتصال".
ويقضي هذا القانون بالحق للموظف بمغادرة عمله بعد انتهاء فترة دوامه، كما ويحق له تجاهل الاتصالات الخاصة بالعمل والتي تتضمن إرسال رسائل بريد إلكتروني أو الرد عليها، وذلك عندما يكون خارج فترة دوامه.
ويطبق قانون "الحق في قطع الاتصال" منذ سنوات في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا والبرتغال.
وفي شباط/ فبراير الحالي، أصبحت كينيا آخر دولة تقترح هذا القانون، والذي قالت عنه إنه "يحمي الصحة العقلية للموظفين".
كما تدرس أستراليا تطبيقه، إذ قالت لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي إن "تشريع هذا القانون ضروري في الوقت الحالي للتعامل مع التغييرات في طبيعة مكان العمل والتي تعتمد بشكل أساس على التكنولوجيا".
العمل لساعات الطويلة
وفق تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، في عام 2021، فإن العمل المستمر لساعات طويلة يؤدي إلى الإصابة بالإرهاق، إذ شهد ارتفاعًا مع تفشي وباء كوفيد 19.
وحذر التقرير من أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنويًّا.