"اذهب للمنزل".. شركة هندية تلزم موظفيها بمغادرة العمل بعد انتهاء الدوام

ومع قرب نهاية الدوام ترسل إدارة شركة "سوفتجغريد كمبيوترز" الناشئة ومقرها مدينة إندور الهندية، على أجهزة حواسيب موظفيها رسالة تقول فيها: "تحذير، انتهت فترة دوامك، سيغلق نظام المكتب في غضون 10 دقائق، من فضلك اذهب إلى منزلك".

وذكر موقع "أي بي أس" الإخباري، الثلاثاء، أن موظفي هذه الشركة والبالغ عددهم 40 موظفًا، أشادوا بهذا القانون، إذ قالوا: "إنهم بفضله ينامون جيّدًا، ويعملون بجد وحماسة خلال ساعات العمل".