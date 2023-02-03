تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار.. شركة تكافئ موظفيها بجبل من النقود

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورا من حدث فريد لشركة صينية قدمت مكافأة لموظفيها بطريقة "مبتكرة".

وفي مقاطع الفيديو والصور المتداولة، تبين أن الشركة شيّدت جبلا من الأوراق المالية التي وزعتها على الموظفين في مراسم احتفالية.

ووفق صحيفة "جيمييان جلوبال" الصينية والمختصة بالأخبار الاقتصادية، فإن شركة "هينان ماين" لصناعة الرافعات في الصين، حققت العام 2022 مبيعات هائلة، حيث بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تأسيس الشركة.

ولذلك، قررت الشركة تقديم مكافأة مميزة لطاقم موظفيها، فنظمت في منتصف يناير الماضي حفلا، ووضعت على المنصة جبلًا من الأوراق المالية التي قدرت قيمتها بـ 8 ملايين دولار، ثم وزعتها عليهم، وذلك اعترافا بدورهم الفعال بتحقيق النجاح غير المسبوق في تاريخ الشركة.

وخلال التوزيع، طلبت الشركة من الموظفين جمع مكافآتهم بأنفسهم.