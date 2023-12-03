بعد سنوات من الفشل.. هل ينجح العراق في إجراء التعداد السكاني؟

أخفق العراق على مدار السنوات الماضية في إجراء التعداد السكاني لأول مرة منذ 26 عامًا، بسبب خلافات سياسية وأزمات مالية وأمنية.

وقدّرت وزارة التخطيط العراقية، مطلع العام الحالي، عدد سكان البلاد لسنة 2022 بـ 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 %.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني بإجراء التعداد السكاني في منتصف العام الحالي 2023، لكنه تأجل من جديد إلى عام 2024، بسبب التأخير في إقرار قانون الموازنة.

وقال النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري، لـ"إرم نيوز"، إن "إخفاق الحكومات المتعاقبة بإجراء التعداد السكاني، كان له عدة أسباب، أبرزها الخلافات السياسية ما بين بغداد وأربيل على المناطق المتنازع عليها".