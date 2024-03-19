إعصار يحاصر 700 شخص شمالي أستراليا

تقطعت السبل بنحو 700 شخص في أقصى شمال أستراليا، إثر إعصار ضرب منطقتهم النائية وقطعها عن باقي أنحاء البلاد.

وحاول الجيش الاسترالي إجلاء سكان منطقة بورولوا الصغيرة في إقليم المنطقة الشمالية وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تمكن طائرات من الهبوط.

وطُلب من السكان الاحتماء في المنطقة التي ضربها الإعصار بعد ظهر أمس الاثنين.