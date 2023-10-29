ارتفاع عدد قتلى الإعصار أوتيس في المكسيك إلى 39

قالت الحكومة المكسيكية السبت، إن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتجع أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.

واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترا في الساعة وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى. وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.