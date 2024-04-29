القحطاني تكشف شروطها لتمثيل السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
قالت ملكة الجمال السعودية رومي القحطاني إن مشاركتها المحتملة في مسابقة ملكة جمال الكون، أكبر مسابقة دولية في قطاع الجمال، ستكون بشرط احترام رغبتها في الظهور بزي محتشم.
وأوضحت القحطاني، في ظهور جديد، اليوم الاثنين، أنها ترفض ارتداء البكيني الذي تظهر فيه المشاركات في المسابقة الدولية، وأن مشاركتها إذا ما حصلت ستكون على هذا الأساس.
وأضافت الشابة السعودية، في حديث نقلته القناة الألمانية التي تبث باللغة العربية، أن من بين شروطها للمشاركة في المسابقة أن تمثل تراث بلادها السعودية بشكل صحيح.
وتضاربت الأنباء بشأن مشاركة القحطاني، في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد أعلنت عارضة الأزياء مشاركتها في نسخة العام الجاري من المسابقة كأول سعودية تخوض هذه التجربة، فيما نفت المنظمة المشرفة على المسابقة اختيار أية سعودية حتى الآن.
وتقول القحطاني، التي فازت بلقب ملكة جمال السعودية في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية، إنها تتفاوض حاليًا مع منظمة ملكة جمال الكون التي تواصلت معها خلال شهر رمضان الماضي.
وتبلغ القحطاني من العمر 29 عامًا، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.
وتعرِّف القحطاني نفسها بأنها من مواليد عام 1995، وأنها طبيبة أسنان، إلى جانب كونها عارضة أزياء.
وتشارك الشابة السعودية في مسابقات الجمال بطولها البالغ 162 سم، ووزن 55 كغم.
وتحظى القحطاني بمليون متابع على حسابها في "إنستغرام"، وعدد كبير آخر من المتابعين على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، ويغلب عرض الأزياء على محتوى حساباتها.
ولم تعلن وزارة الثقافة السعودية ولا هيئاتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون عن المشاركة في المسابقة حتى الآن.