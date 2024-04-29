القحطاني تكشف شروطها لتمثيل السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

قالت ملكة الجمال السعودية رومي القحطاني إن مشاركتها المحتملة في مسابقة ملكة جمال الكون، أكبر مسابقة دولية في قطاع الجمال، ستكون بشرط احترام رغبتها في الظهور بزي محتشم.

وأوضحت القحطاني، في ظهور جديد، اليوم الاثنين، أنها ترفض ارتداء البكيني الذي تظهر فيه المشاركات في المسابقة الدولية، وأن مشاركتها إذا ما حصلت ستكون على هذا الأساس.

وأضافت الشابة السعودية، في حديث نقلته القناة الألمانية التي تبث باللغة العربية، أن من بين شروطها للمشاركة في المسابقة أن تمثل تراث بلادها السعودية بشكل صحيح.