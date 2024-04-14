مصر.. "شقو" الأعلى في إيرادته بتاريخ السينما

حقق الفيلم المصري "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني، رقما قياسيا في موسم عيد الفطر السينمائي.

وبلغت إيرادات الفيلم في اليوم الواحد 9 ملايين و807 آلاف جنيه مصري (نحو 206 آلاف دولار أميركي)، بما مجموعة 28 مليون جنيه مصري، ليصبح الأعلى في مصر.

وتدور أحداث الفيلم، وهو من النوع الكوميدي الرومانسي، حول ثنائي يقوم بتنفيذ أعمال إجرامية بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن الأمر يتسبب له بورطة كبيرة.

وعلق عمرو يوسف، الذي عاد إلى السينما بعد غياب 4 سنوات من خلال فيلم "شقو"، بالقول على حسابه في "فيسبوك": "الحمد لله حمدا كثيرا".