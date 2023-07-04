سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار بمدينة فورت وورث بولاية تكساس، في وقت متأخر من ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرته شبكة "سي.إن.إن"، يوم الثلاثاء.

ولم ترد بعد تفاصيل أوفى بشأن دوافع الشخص الذي أطلق النار، ولا حول مصيره وما إذا كانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وتعد تكساس من الأكثر الولايات الأمريكية تساهلا إزاء حق حمل السلاح وإظهاره في الأماكن العامة، فيما تعيد حوادث إطلاق النار نقاشا إلى الواجهة بشأن التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.

ويتيح التعديل الثاني من الدستور الأمريكي للأفراد حق حمل السلاح، في ترخيص يقول منتقدوه إنه يؤدي لإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص كل سنة.