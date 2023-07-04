قتلى وجرحى بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون، بينهم "حدثان"، في إطلاق نار وقع ليل الإثنين في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب مصادر أمنية.

وقالت شرطة المدينة إنه تم اعتقال مشتبه به في واقعة إطلاق النار بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وفقاً لما أوردته صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" المحلية.

وأضافت الصحيفة في معلومات اطلع عليها "إرم نيوز" أن المشتبه به كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وضبطت بحوزته بندقية ومسدس، مؤكدة أن عناصر الشرطة لم يطلقوا رصاصة واحدة عليه.

وأوضحت الصحيفة أن ضابطاً سمع في المساء صوت إطلاق نار ووجد ضحية واحدة على الأقل في منطقة الحادثة، فيما تلقت الشرطة بلاغات عديدة عن رجل يحمل بندقية ويطلق النار على الجميع.